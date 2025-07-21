طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة، والأمن يتحفظ على المركبة بعد تداول فيديو الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر طفلًا يقود سيارة ملاكي بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين.

بالفحص، تبيَّن أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، وتمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة، وتبيَّن أنها سارية التراخيص، ويملكها مقاول مقيم بالجيزة، فيما كان يقودها نجله القاصر.

وبمواجهة الطفل أقر بقيادته السيارة دون علم والده، الذي بدوره أكد صحة ما ورد في التحريات.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده مالك المركبة.

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