السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية، على حريق بمصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة، دون ثمة إصابات أو خسائر وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

كانت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على مساحة 600 متر، وجرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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