بن شرقي يقود تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر، أمام الملعب التونسي، اليوم الإثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكاـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محود طاهر

موعد مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

واختارت قناة الأهلي عصام عبده للتعليق على مباراة الأهلي والملعب التونسي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الإثنين في مدينة طبرقة التونسية.

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