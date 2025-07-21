ياسر إبراهيم: الأهلي بيتي ولن أرحل إلا إذا استغنى عني

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تجديد عقده مع القلعة الحمراء جاء من منطلق الانتماء والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن قراره بالبقاء لم يكن محل تردد رغم تلقيه العديد من العروض خلال مسيرته.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: “تحدثت كثيرا عن تجديد عقدي، لا يصح أن يطلبك الأهلي وتقول له لا، فكرت في مستقبلي، لكن حين شعرت بتقدير النادي، تم كل شيء بسهولة”.

وواصل: "كنت لاعبا حرا مرتين، ولم أتردد في البقاء، لأن الأهلي هو بيتي، لن أفكر في الاحتراف إلا إذا لم يكن الفريق بحاجة إلي".

وأضاف: "لا أستطيع النوم يوم الهزيمة، ولا أخرج من المنزل حتى لا أسمع كلمة تجرحني أمام ابني، الخسارة تؤثر في بشكل كبير".

وزاد: "بعد مباراة صن داونز، التي سجلت فيها هدفا عكسيا، كنت حزينا جدا، ولم أنم لأيام، وبكيت في الحافلة، لكن الله عوّضني في آخر ست مباريات، حيث ساهمت في حصد اللقب".

وتابع مدافع الأهلي: "كل البطولات صعبة، لكن دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك تبقى الأغلى، عشنا ضغطا رهيبا قبل المباراة بسبب كورونا، والزمالك وقتها كان في أفضل حالاته.

وزاد:" لم أنم سوى بعد الثالثة فجرا رغم أنني ذهبت إلى السرير منذ التاسعة مساء، كانت مواجهة خاصة، وأشرف بن شرقي لاعب خطير يملك هدوءا كبيرا".

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