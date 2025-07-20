الشناوي: شارة القيادة مسئولية وسنقاتل لإسعاد جماهير الأهلي

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دوره كقائد للفريق أكد أن الاحترام المتبادل هو السائد بين الجميع، وأنه يقوم بدوره كلاعب داخل الملعب في المقام الأول.

وأشار في تصريحات للمركز الأعلامي بـ الأهلي، إلى أنه أيضًا يعمل على احتواء أي أمور داخل الفريق بحكم حمله شارة القيادة، وأنه سعيد بوجود عدد من اللاعبين الكبار مثل محمود تريزيجيه ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، وأن دورهم مهم في الأوقات التي تحتاج إلى التحفيز قبل المباريات الصعبة.

وأضاف الشناوي: كلنا فريق واحد وعلى قلب رجل واحد، ونؤدي بروح قتالية سواء في المباريات الودية أو الرسمية.. مع كل بداية كل موسم يرحل بعض اللاعبين خاصة من أصحاب الخبرات، وهذه سنة الحياة، ولكن يبقى الأهلي دائمًا بمن حضر، وبالتأكيد نفتقد اللاعبين الذين صنعوا تاريخًا مع النادي وقدموا كل ما لديهم عبر سنوات عديدة، وأخلصوا لقميص النادي وكانوا مساهمين في إنجازات الفترة الماضية، والجميع سواء من يتواجد على أرضية الملعب أو يجلس على مقاعد البدلاء يؤدي بنفس الروح من أجل مصلحة الفريق.

وتطرق كابتن الأهلي إلى أن وجود أسماء كبيرة في غرفة ملابس الفريق أمر إيجابي، وأن كل لاعب ينضم للفريق يحظى بالدعم من جانب الجميع، حتى لا يشعر بأي غربة داخل النادي، ويتم عقد جلسات عديدة معه ليدخل في الأجواء وينال المساندة التي تساعده على التأقلم والانسجام، ويتم نقل خبرات الجميع له، وكذلك تعريفه بالضوابط التي يسير بها العمل داخل النادي.

وأضاف: كل لاعب داخل الفريق يعرف دوره جيدًا، ولا يمكن أن يتخطاه، والكل يساند من يتواجد في الملعب، ويحظى بدعم الفريق بشكل كامل، وهذا الأمر أحد أسباب النجاحات التي حققها الفريق بشكل عام، وهناك هدف واحد وهو السعي نحو الفوز بالبطولات لكتابة التاريخ وإسعاد الجماهير.

وأكمل: الحمد لله حققت مع الأهلي العديد من البطولات والألقاب، ولكني لا أفكر في الأرقام الشخصية على الإطلاق، وأهم ما يشغلني دائمًا أن ينجح الفريق في تحقيق الانتصارات وأن يسير بشكل جيد ويكون الجمهور راضيًا عن الأداء والنتائج، وأضع هذا الأمر دائمًا منذ تواجدي في النادي وحتى اليوم الأخير لي داخل الأهلي.

وختم الشناوي برسالة إلى الجماهير وقال: تعودنا دائمًا مع جماهيرنا أن نكون معًا وكما يقال «على الحلوة والمرة» وأنتم السند والداعم لنا، ونحن شركاء في كل البطولات وتعودنا على هذه المؤازرة حتى في أصعب الأوقات، وأتمنى منكم مساندة اللاعبين الجدد والشباب، ونعدهم بأن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة، وأن تظل رؤوسكم مرفوعة وفخورة بالفريق.

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