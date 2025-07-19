فيديوهات شغلت السوشيال ميديا.. مشاجرات مدينة نصر وحلوان ومينا البصل تتصدر.. والداخلية تلاحق طفل يقود سيارة نقل (صور)

خلال الساعات الماضية، انتشرت عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، لما تضمنته من وقائع عنف واعتداءات في أماكن متفرقة، بالإضافة الى السير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر، وبسرعة استجابة لافتة، كشفت وزارة الداخلية ملابسات تلك المقاطع وأوضحت حقيقتها، مؤكدة دورها الفعال في مكافحة الشائعات وكشف الوقائع.

مشاجرة مدينة نصر

ومن جانبها رصدت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو يظهر شخصًا يشكو من تعرضه لاعتداء بالضرب.

وبالفحص، تبين أنها مشاجرة بين شخصين وشقيقه من جهة، وأربعة آخرين من جهة أخرى بسبب خلافات جيرة، أحدهم كان يحمل سلاحًا أبيض. تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الاعتداء بسكين في الجيزة

كما تداول نشطاء منشورًا بصور يُظهر سائق أجرة يعتدي على راكب بسكين. تبين أن الواقعة حدثت بأوسيم، إثر خلاف على الأجرة، وأسفرت عن إصابة الراكب بجرح قطعي. تم ضبط السائق والسيارة، وأُحيل للنيابة.

سائق ميكروباص يهدد راكبًا بالإسكندرية

في واقعة مشابهة، أبلغ أحد المواطنين عن تعرضه للسب والتهديد بمفك حديدي من سائق ميكروباص، نتيجة خلاف على تعريفة الركوب. تم ضبط السائق والسيارة، وتبيّن أنها بدون ترخيص.

مشاجرة في حلوان بالقاهرة

كما أظهر مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بالعصي بين مجموعة من الأشخاص. بالتحريات، اتضح أن المشاجرة نشبت بين مالك كشك وعاطل ضد عاطلين آخرين بسبب خلافات على البيع والشراء،و تم ضبط الطرفين.

طالب يقود سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

ومن حلوان الى الإسكندرية، رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، في مشهد عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

فيديو طفل يقود سيارة نقل بكفر الشيخ

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة نقل ثقيل بطريق كفر الشيخ/بلطيم، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين أن السيارة منتهية التراخيص، وأن قائدها طفل يبلغ من العمر 12 سنة. جرى ضبط الطفل ووالده مالك السيارة، والمقيمين بدائرة محافظة كفر الشيخ.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين.



اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع "العسلية "

وفى سياق آخر، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حاسمة فى واقعة قيام قائد إحدى السيارات بالتعدي بالضرب على طفل يبيع الحلوى بمحافظة الغربية.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع الحلوى بالغربية.. وضبط المتهم

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد هوية الطفل (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية). وباستدعائه، حضر الطفل رفقة والده، الذي أفاد أنه أثناء قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي لشرائها، قام الأخير بنهره والتعدي عليه بالضرب، دون أن يُحدث إصابات.

اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع الحلوى بالغربية.. وضبط المتهم

وعلى الفور، تم تحديد وضبط قائد السيارة مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن الطفل قام بالطرق على زجاج سيارته وألحّ عليه لشراء الحلوى، مما دفعه للتصرف على نحو غير لائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية

من جانبها تؤكد وزارة الداخلية على سرعة التفاعل مع بلاغات ومحتوى مواقع التواصل، ومواجهة أي تجاوزات قد تُشكل مساسًا بحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

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