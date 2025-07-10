من دفاتر محكمة الأسرة، حنان هربت من شريك حياتها البخيل لتقع في شباك الزوج النّصاب

تتعدد القصص الغريبة التي تشهدها محاكم الأسرة، بعضها يصعب تصديقه، ومنها ما يجعلك تشعر وكأنك تقرأ قصة خيالية، ولكن الحقيقة أقوى من الخيال. واحدة من تلك القصص هي قصة حنان، السيدة التي خاضت معركة طويلة في محكمة أسرة سوهاج ضد زوجين، كانا بالنسبة لها تجسيدًا للبخل والنصب، وأصبحا مع مرور الوقت السبب في تحول حياتها إلى جحيم.

تبدأ قصة حنان من محافظة سوهاج، حيث تزوجت في سن العشرين من رجل لم تكن تعرف عنه سوى القليل.

كان الزواج صالونيًا، ولم يكن قلب حنان إلا مليئًا بالحلم والآمال لمستقبل مشرق مع زوجها، ولكن مع مرور الأيام، اكتشفت أنها وقعت في شباك رجل بخيل، ليس فقط في المال ولكن أيضًا في مشاعره.

وقالت حنان لـ فيتو: "كان ممكن نتخانق بسبب أشياء بسيطة زي بيضة عملتها لابني، وكأنها جريمة. كان يعتقد أن البيضة قد تكفي لفطار يومين، وكان يرى في كل شيء إسرافًا. البخل كان يعكر حياتنا حتى قررت طلب الطلاق. لكنه رفض الفكرة، ليس لأنه متمسك بي، بل لأنه لا يريد دفع أي أموال للمأذون".

وفي نهاية المطاف، دفعت حنان من جيبها الخاص لتغطية مصاريف المأذون، على أمل أن تنتهي هذه العلاقة البائسة.

ومع مرور الوقت، رفض الزوج دفع أي نفقات للطفل، مما جعل حنان تُقرر رفع دعوى نفقة لصالح ابنها في محكمة أسرة سوهاج وحكمت المحكمة لصالحها بمبلغ 1600 جنيه شهريًا نفقة لابنها.

بعد سنوات من الألم، قررت حنان أن تبدأ حياة جديدة، ظلت تعيش في منزل أسرتها، تقوم برعاية ابنها وتولي اهتمامًا كبيرًا بتعليمه، لكن بعد ثمانية أعوام، جاءها عرض زواج من شخص تعرفت عليه عبر صديقتها المقربة، وبدأت قصة حب جديدة.

لكن ما بدأ على أنه حلم، تحول سريعًا إلى كابوس آخر، حيث اكتشفت حنان بعد أسابيع من زواجها الثاني أنه كان متزوجًا من ٧ سيدات عرفيًا واثنين رسميًا، ورغم أن زوجها اعترف بإنهاء علاقاته السابقة، إلا أن حنان قررت البحث وراء تلك المستندات.

ما اكتشفته حنان عن زوجها كان صادمًا، فقد تبين أنه كان يتزوج النساء لفترات قصيرة، يقوم بسرقة مصوغاتهن أو أموالههن، ثم يطلقهن بعد فترة قصيرة، وعندما واجهته بالحقيقة، كان رده قاسيًا وعنيفًا، حيث قام بضربها وسحلها داخل المنزل، وطلب منها التنازل عن حقوقها بالكامل حتى يسمح لها بالطلاق.

لكن حنان، التي كانت قد فقدت كل أمل في حياة هادئة، قررت أن تقف في وجهه، وسلمت له مصوغاتها لكنها طلبت منه أن يمنحها يومين فقط لإتمام التنازل، لكنها في تلك اللحظة هربت من المنزل وذهبت إلى محكمة الأسرة.

رفعت حنان دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بالطلاق، بالإضافة إلى دعوى لمطالبة بحقوقها من متعة ومؤخر صداق وقائمة منقولات.

قضت المحكمة بتأجيل الدعوى لجلسة 20 أغسطس المقبل، وتنتظر حنان في هذا اليوم الحاسم قرار المحكمة، آملة أن تجد العدالة في محكمة أسرة سوهاج، بعد معاناتها الطويلة مع زوجين كانا يمثلان لأيامها كابوسًا مستمرًا.

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