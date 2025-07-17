الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

زحام على الطريق الدائري بعد انقلاب سيارة نقل وتحويل مروري بالمعادي

انقلاب سيارة على
انقلاب سيارة على الدائري، فيتو

شهد الطريق الدائري انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق بالقرب من نزلة المعادي، تسببت في تكدس مروري بالطريق.

وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث وبرفقتها سيارة إسعاف تحسبًا من وجود مصابين، وذلك عقب ان تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة.

وقامت الخدمات المرورية بإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري،وتواصل رفع حطام الحادث وحمودة السيارة التي كانت محملة ببضاعة داخل أجولة سقطت علي الأراضي عقب انقلاب السيارة.

ويقوم رجال البحث الجنائي بفرض حصار حول موقع الحادث وجمع كافة المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حادث مروري بالمعادي بالقاهره

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