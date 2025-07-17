العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق شهير برمسيس، والأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل فندق شهير بمنطقة رمسيس وفي محيطه، لكشف غموض العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية، داخل الفندق.

وقام مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، للوقوف على أسباب الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من العاملين بأحد الفنادق بميدان رمسيس، يفيد بالعثور على نزيلة متوفاة داخل غرفتها.



على الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الفندق.

وبالفحص الأولي، تبين أن السيدة عراقية الجنسية، تقيم في الفندق منذ أيام.

وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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