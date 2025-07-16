الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

نجاة موظف من حريق اندلع في سيارته بـ 6 أكتوبر

حريق سيارة في المعادي،
حريق سيارة في المعادي، فيتو

تمكن قائد سيارة من النجاة بأعجوبة بعد اندلاع حريق بالسيارة التي كان يقودها بالطريق الرئيسي بالقرب من جامعة MSA بمدينة 6 أكتوبر.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

وتم الدفع  بالخدمات المرورية التي نجحت في سحب السيارة عقب إخماد الحريق الذي شب بها.

وتمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بالطريق الرئيسي بعدما شهد زحامًا مروريًّا بسبب وقوع  الحريق.

وتم رفع حطام الحادث الذي نتج عنه تفحم السيارة ويقوم المعمل الجنائي بفحص السيارة للوقوف على ملابساته.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة بالقرب من أسوار جامعة MSA، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ جرى التعامل مع الحريق وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الخدمات المرورية جامعة MSA زحام مروري

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