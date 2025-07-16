أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء..استقرار الذهب والدولار.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض أسواق الأسهم الأوروبية بعد التصريحات بشأن إقالة رئيس الفيدرالي

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات يوم الأربعاء 16 يوليو، على انخفاض، متخليةً عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن صرّح مسئول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبا وهو ما نفاه ترامب في وقت لاحق.

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.11 نقطة أو بنسبة 0.57% إلى مستوى 541.84 نقطة في نهاية التعاملات. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخسائر، مع انخفاضها بنسبة 2.2%، بينما كان قطاع التأمين الرابح الأبرز، مع ارتفاعه بنسبة 0.5%.

كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 50.91 نقطة أو بنسبة 0.21% إلى مستوى 24009.38 نقطة.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء فى الصاغة

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5330 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4000 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيها.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.35 جنيها للشراء.

-49.49 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.37 جنيها للشراء.

-49.47 جنيها للبيع.



خبير اقتصادي: معدل النمو وصل لـ 4.7% ونتجه نحو التعافي الكامل



أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تقرير مؤسسة "يوروموني" العالمية الذي أشاد بالأداء اللافت للاقتصاد المصري، مؤكدًا نجاحه في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، شهادة إضافية على وجود ثبات في الاقتصاد المصري، وربط هذا الثبات بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة من الربع الأخير لـ2024 والنصف الأول لـ2025 قد شهدت استقرارًا ملحوظًا.

معدل النمو الاقتصادي

وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن معدل النمو الاقتصادي الحالي البالغ 4.7%، مقارنة بـ2.2% في العام الماضي، يعكس تعافيًا من "عام كبيس" (2023-2024)، متوقعًا أن يكون العامين 2025-2026 هما "رصاصة الرحمة" التي ستُعيد الوضع الاقتصادي إلى مساره الطبيعي بعد التضرر الجسيم جراء المتغيرات العالمية والجيوسياسية.

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن تحويلات المصريين بالخارج

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "سلاح ذو حدين"، حيث ردت دول مثل الصين برفع رسوم مُماثلة وتجميد الاستثمارات، مشددًا على أن هذا التغير في ميزان القوى العالمية يدفع الدول للتحرر من "الهيمنة الدولارية" والتعامل بالعملات المحلية، وهو ما بدأت تفعله مصر من خلال اتفاقيات مع دول مثل روسيا والصين.

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

ونوه "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، بأن هناك قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 77%، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر منذ 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة، التي رفعت التحويلات إلى 24 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار دولار بنهاية العام، تعود بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين وزيت الصويا والذرة وعباد الشمس، بينما تباين سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.





استقرار مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا لم يشهد أي تغيير يُذكر خلال شهر يونيو، ما يعكس إشارات متباينة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم في الفترة المقبلة.

مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا

ووفقًا للأرقام المعدلة موسميا من مكتب إحصاءات العمل، فقد استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير في يونيو، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مستقرًا كذلك، مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

قالت هيئة الرقابة الإدارية إنه في ضوء رصد المركز الإعلامي للهيئة لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الأشخاص بالتواصل مع عدد من أعضاء المجالس النيابية والمسئولين بالدولة زاعمين انتماءهم للهيئة للحصول على بياناتهم الشخصية أو أي معلومات تخص جهات عملهم.

فإنه تؤكد الهيئة أن الأرقام والحسابات المتداولة غير تابعة لها وتهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ والتصدي لتلك الممارسات من خلال قنوات الاتصال الرسمية عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16900 أو من خلال موقع الهيئة على خدمة على شبكة الإنترنت أو الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

شركة ستيلانتس تقرر إيقاف برنامج تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية بالسيارات

كشفت شركة ستيلانتس للسيارات، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإيقاف برنامج تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية، في خطوة تعكس التزامها بتوجيه مواردها نحو حلول أكثر واقعية وملائمة لتطلعات العملاء ومتطلبات السوق الحالية.

يأتي هذا القرار في ظل تحديات حقيقية تواجه سوق الهيدروجين، أبرزها محدودية البنية التحتية لمحطات التزود بالهيدروجين، وارتفاع التكاليف الاستثمارية اللازمة، إلى جانب الحاجة الملحّة لتعزيز الحوافز الشرائية للمستهلكين. وبناءً عليه، لا تتوقع ستيلانتس اعتماد السيارات التجارية الخفيفة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية قبل نهاية هذا العقد.

وبموجب هذا التوجه، تتوقف الشركة عن إطلاق الجيل الجديد من سيارات Pro One المجهزة بتكنولوجيا الهيدروجين، والتي كان من المخطط بدء إنتاجها التسلسلي هذا الصيف في هوردان بفرنسا (للفانات المتوسطة الحجم) وجليفيتش ببولندا (للفانات الكبيرة).

رئيس الرقابة المالية: نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين أولوية للهيئة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في فعاليات "يوم مصر" الذي تستضيفه بورصة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، كما شارك رئيس الهيئة أيضًا في حوار مفتوح مع المستثمرين أدارته ياسمين صالح، رئيس تحرير موقع زاوية عربي.

ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

وزير المالية: الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفق ما نقلته رويترز.

موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بصرف 2.6 مليار دولار

ومن المقرر أن يسمح إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق لمصر بصرف نحو 2.6 مليار دولار.

فيما توقع وزير المالية المصري تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية.

مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة، وتستهدف شراكة أكثر عمقًا مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من أجل اقتصاد أكثر تنافسية.

جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

قال كجوك، فى الجلسة الافتتاحية لـ «يوم مصر» ببورصة لندن: إن «يوم مصر» يجدد التزامنا بالشفافية والتواجد فى أهم أسواق المال الدولية، والعمل المشترك لتحسين السياسات والسعي لاكتشاف فرص جديدة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن «يوم مصر» يعد فرصة قوية للحوار الفعال بين كل الأطراف، وتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والوضوح.

أضاف أن ما نعرضه اليوم ليس مجرد رؤى وأفكار بل «إطار متكامل للسياسات» يسعى لإزالة العوائق أمام نمو القطاع الخاص، وتحقيق انفتاح أكبر على الابتكار والاستثمار العالمى، لافتًا إلى أن نجاح «يوم مصر» يتحدد بما ننجزه معًا من نتائج عملية وشراكات مستقبلية وليس فقط بما نعرضه على الورق.

إطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي

كشفت جمعية "اتصال" عن التعاون مع أكاديمية دبي للإعلام لإطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (ع i)، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلام العربي بالاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي تفهم اللغة العربية وتعكس الهوية الثقافية للمجتمعات العربية.

جلسة مائدة مستديرة

شهدت أولى فعاليات المبادرة، جلسة مائدة مستديرة نظمتها جمعية “اتصال” الأربعاء، ودار الحوار تحت إدارة المهندس حسام مجاهد والمهندس عاصم جلال.

تعالج مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (ع i) فجوة كبيرة يعاني منها الإعلام العربي، والمتمثلة في قلة الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تفهم اللغة العربية بلهجاتها المتعددة وسياقاتها الثقافية، خاصة في ظل تدني نسبة المحتوى العربي على الإنترنت والتي لا تتجاوز 3%.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة.

"الأسواق لا تنام".. وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن

قام أحمد كجوك وزير المالية، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ إيذانًا ببدء فعاليات «يوم مصر» مبكرًا، قائلًا: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا».

التواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال

أضاف الوزير، أن مصر تؤكد، عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 14 pro lite

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات هاتف ريلمي Realme 14 pro lite ضمن فئة الهواتف المتوسطة والذي يأتي مع كاميرات متطورة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي.

مواصفات هواتف ريلمي

يأتى هاتف ريلمى كأول خط إنتاج للهواتف الذكية في العالم بتقنية تغيير اللون في حالة الحرارة المنخفضة مع بطارية بسعةmAh 6000 وتقنية MagicGlow Triple Flash.

كما يتسم الهاتف بالقدرة على التقاط صور بورتريه ليلية بكل سهولة ومزود بكاميرا متطورة حيث يأتي الهاتف بمستشعر فائق الحجم وعدسة تيليفوتو بصرية، حيث يتسم هذا الهاتف المتطور بمستشعر أكبر من المستشعرات المستخدمة في الهواتف المتقدمة، بالإضافة إلى تقنيات مستوحاة من كاميرات DSLR، حيث أظهرت اختبارات ريلمي تقدمًا ملحوظًا في تصوير البورتريه والتصوير في الإضاءة المنخفضة.

جهاز تنمية المشروعات: ضخ 2.2 مليار جنيه تمويلات لشباب الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له بديوان المحافظة.

وعقد الجانبان اجتماعا بحثا خلاله تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم وذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية للمواطنين والتركيز على الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات لإقامة المزيد من المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الاستثمارية في المحافظات وكذلك استغلال الفرص الواعدة ودعم التكتلات الإنتاجية. حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس والاستاذ محمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات محافظة الإسكندرية.

"التخطيط" تنظم برنامجا تدريبيا لـ3 دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي والأمن الغذائي

ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إعداد برنامج تدريبي لنقل خبرة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإسلامي للتنمية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع التعاون "جنوب–جنوب"، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والدعم الفني.

رسائل ترامب بشأن الرسوم تربك الأسواق العالمية، والاستثمارات تهاجر بين القارات

مع استمرار الجدل بشأن حرب التعريفات الجمركية ورسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحائرة بين الإبقاء على الرسوم أو زيادتها، شهدت تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الأسهم العالمية ميلًا واضحًا للمتداولين تجاه أسهم القارة الأوروبية.

وبددت أسهم اليابان مكاسبها الصباحية، وانخفضت أسهم الصين، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد ميل «وول ستريت» أمس صوب التراجع الذي لم تفلت منه سوى أسهم التكنولوجيا، بحسب إرم بنزنس.

وخلص أحدث استطلاع لـ«بنك أوف أمريكا» إلى أن مديري الصناديق باتوا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى تجاه الأسهم الأوروبية.

بالأرقام، أعداد السيارات المستعملة الأكثر ترخيصًا في مصر

استعرض التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات بالتعاون مع إدارة المرور، إجمالي أعداد السيارات الجديدة والمستعملة التي تم ترخيصها خلال الشهر 379,083 مركبة، منها 262,215 تعمل بالبنزين، و93,557 بالسولار، و9,485 بالبنزين والغاز الطبيعي، في حين لم تتجاوز مركبات الغاز الطبيعي الخالص 23 مركبة فقط.

وارتفع عدد المركبات المستعملة المرخصة ليبلغ 321,632 مركبة، منها 179,480 سيارة ملاكي، و73,883 مركبة نقل، بينما سجّلت المنافذ الجمركية ترخيص 16,254 مركبة، من بينها 9,740 نقل جمركي و5,415 ملاكي جمركي.

على صعيد وحدات المرور، جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المرتبة الأولى بعدد 1,694 ترخيصًا، تلتها مدينة نصر بـ 1,136 ترخيصًا، ثم فيصل بـ 1,111، وحدائق الأهرام بـ 1,010، وأبيس بـ 890.

أما على مستوى المنافذ الحدودية، فقد تصدر منفذ السلوم الترتيب بـ 10,809 مركبات مرخصة، يليه نويبع بـ 1,661 مركبة، ثم سفاجا بـ 1,172 مركبة، وطابا بـ 965 مركبة.

ارتفاع الأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع سعر كرتونة البيض الأحمر

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر نحو جنيه في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 123 جنيها و126 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 125 إلى 129 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 129 إلى 130 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البيضاء تواصل الارتفاع، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 80 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات لتأسيس صناديق استثمار عقاري وإدارة الصناديق

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري.

ووافقت اللجنة على تأسيس شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري وتأسيس شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين، بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، ولشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، للغرض الأصلي.

توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني

فيما وافقت اللجنة أيضًا على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

اتحاد الصناعات: تصدير 12 كيلو ذهب إلى السوق الأمريكي

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق الأمريكي يُعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية أمام صادرات المشغولات الذهبية المصرية، نظرًا لطبيعته التنافسية وطلبه العالي على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

متجاوزا التوقعات، التضخم في بريطانيا يسجل 3.6% خلال يونيو



ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% خلال شهر يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين، وفقًا للبيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم في بريطانيا

وسجّل معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - ارتفاعًا إلى 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.5% في مايو بحسب شبكة CNBC عربية.

سعر الجنيه الاسترليني

وعقب صدور البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.2% أمام الدولار، ليصل إلى 1.3406 دولار.

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