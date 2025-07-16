رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

مشكلة سد النهضة، وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة ساخرة بسبب نقل الإعلامي أحمد موسي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سد النهضة بدون تحليل لهذه التصريحات، التي أثارها ترامب للمرة الثانية عن مشكلة سد النهضة، ومشاركة أمريكا في تمويله.

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى

كما كشف توفيق عكاشة عن حالة التحول في موقف الرئيس الأمريكي ترامب، في ظل الأوضاع المأزومة في العالم والتربيطات الثنائية بين الدول المعادية لأمريكا، متوقعًا أن هدف ترامب من تصريحاته عن سد النهضة قد تكون للمساعدة، كاشفًا عن تحول موقف ترامب تجاه بوتين، مع تقارب روسيا والصين.

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها لـ أحمد موسى بشأن نقله لتصريحات ترامب عن مشكلة سد النهضة: "الأخ أحمد موسى يروج لتصريحات ترامب دون تحليل لهذه التصريحات".

وكان أحمد موسى قد قال في تغريدة له على منصة "إكس"، بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة: "الرئيس الأمريكى ترامب: عملنا مع مصر من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبى وسنعمل لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل وسوف نحل المشكلة الهائلة التى حدثت بسبب بناء أكبر السدود حول العالم (السد الإثيوبى)، والذى تم تمويله من الولايات المتحدة، نهر النيل مصدر حياة لمصر وأعتقد أننا سنحل المشكلة".



وكشف توفيق عكاشة عن موقف ترامب من سد النهضة، وتفجير الأوضاع في العالم، فقال: "يلوح ترامب بقصة سد النهضة كمساعد، مع تحول موقف ترامب من الحرب الأوكرانية من معارض الى داعم شديد بالفلوس ويمهل بوتين ٥٠ يومًا ووزير خارجية روسيا فى الصين وكوريا شمالية تفجيرات، وحرائق واغتيالات فى إيران؟".

تصريحات ترامب ن مشكلة سد النهضة وحلها

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أزمة سد النهضة، للمرة الثانية، وقال خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي التقاه في المكتب البيضاوي: “إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي”.

تصريحات ترامب عن أزمة سد النهضة، فيتو

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن "بلاده ستحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة"، مضيفًا "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد، أكبر سد في العالم، أغلق تدفّق المياه إلى نهر النيل".

وأكد ترامب أن "السد يمثل "مشكلة كبيرة"، والولايات المتحدة هي من موّلت بناء السد"، قائلًا: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل. فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيدًا أمر لا يُصدق".

وأوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده "تُبرم صفقات جيدة، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة".

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