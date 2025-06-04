ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم فرض ترامب رسوما جمركية على المعادن بنسبة 50%

افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50% حيز التنفيذ.

ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم الرسوم الجمركية

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.26% إلى 549.86 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.61% ليصل إلى 24239.42 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 8783.19 نقطة، وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 7783.95 نقطة.

تطبيق الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى دائرة الضوء اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50% في 4 يونيو.

وانتقد الاتحاد الأوروبي هذه الزيادة، قائلًا إنها "تقوض" مفاوضاته بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "مستعد لفرض إجراءات مضادة". لا تزال رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 25% مفروضة على المملكة المتحدة حتى دخول اتفاقيتها التجارية مع الولايات المتحدة حيز النفاذ.

مشتري الصلب الأوروبيين

ومع ذلك، يقول المحللون إن مشتري الصلب الأوروبيين وبعض المصنّعين قد يستفيدون من ارتفاع الرسوم الجمركية على المعادن، إذ قد يضغط ذلك على أسعار الصلب في المنطقة.

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