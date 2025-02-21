سعر ومواصفات هاتف ريلمي realme C75، بعد إطلاقه رسميا

أطلقت ريلمي هاتف realme C75 الذي يأتي بتصنيف IP69 الأعلى في مقاومة الماء ويمكنه الصمود أمام الماء حتى عمق 2 متر وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف ريلمي الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي

يأتى هاتف ريلمي realme C75 بشريحة Helio G92 MaX، تصل سرعتها إلى 2GHz، مناسبة للالعاب بمعدل 60 إطارًا في الثانية في MLBB مع 8GB من الذاكرة العشوائية و16GB من التخزين الإضافي.

كماز يأتى هاتف ريلمي realme C75 ببطارية بسعة 5828mAh، مدعومة بشحن سريع بقوة 45W، وتوفر البطارية استخدامًا يصل إلى 23 يومًا في وضع الاستعداد، إلى جانب امكانية اللعب المتواصل من 6 إلى 8 ساعات، وإمكانية مشاهدة فيديوهات يوتيوب دون انقطاع لمدة من 8 إلى 12 ساعة.

كما يأتي الهاتف بشاشة FHD بمعدل تحديث 90Hz ويضم الهاتف وضع "راحة العين" الذي يضمن مشاهدة مريحة حتى في الإضاءة المنخفضة. أما من ناحية الصوت، فقد تم تعزيز مكبرات الصوت بخوارزميات متقدمة، مما يرفع مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 400%.

ويأتى هاتف ريلمي realme C75 بحماية عسكرية حيث يحمل شهادة TÜV Rheinland واعتماد ML-STD 810H العسكري لمقاومة الصدمات كما يأتي بمواصفات توفر أقصى درجات الحماية من الغبار والماء والقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وضغط المياه في الظروف الصعبة، إلى جانب حماية عسكرية متكاملة بزاوية 360 درجة ويضم الهاتف وسادة هوائية داخلية، وإطار معدني يعزز من قدرته على امتصاص الصدمات ومقاومة للسقوط بشكل كبير.

سعر هاتف ريلمي

يتوفر هاتف ريلمي realme C75 بلونين الذهبي اللامع والأسود العاصفي، مع ملمس غير لامع ويأتي الهاتف بأكثر من نسخة حيث يبلغ سعر الهاتف وفق الطلب المسبق لنسخة 128GB و8 جيجا رام بسعر 9,299 جنيهًا، والسعر الأصلي 9,599 جنيهًا، ونسخة 256GB + 8GB بسعر 10,299 جنيهًا والسعر الأصلي 10,599 جنيهًا.

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