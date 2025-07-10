24 من القيادات الحكومية والخاصة يشاركون ببرنامج تعزيز المهارات القيادية بهيئة الرقابة الإدارية

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التاسع لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين والذى انعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار خمسة أيام بمشاركة 24 من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات الدولية، وذلك انطلاقًا من استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر المتميزة بما يدعم مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري.

وأتاح البرنامج بيئة حوارية تفاعلية مكنت المشاركين من الاطلاع على التجارب الوطنية الرائدة في مجالات متعددة، وتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الآليات لتطوير الأداء المؤسسي بما يتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030.

وشارك في تنفيذ البرنامج كل من السادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أحمد كوجك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة الذين استعرضوا جهود الدولة في مختلف المجالات أبرزها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، تطوير منظومة الخدمات الصحية، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والتصنيع والخدمات، السياسة المالية والنقدية، خطة الحفاظ على الأمن المائي، السياسة الخارجية المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

يُعد هذا البرنامج أحد المسارات التي تستهدفها الهيئة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية، إيمانًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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