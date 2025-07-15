ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% خلال يونيو

كشفت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 15 يوليو، عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.3% خلال الشهر الماضي مقابل 3.1% خلال شهر مايو.

ارتفاع التضخم في إسرائيل

ومن المرجح أن تسهم هذه البيانات مع ارتفاع التضخم في منع صناع السياسة في البنك المركزي الإسرائيلي من خفض معدلات الفائدة خلال وقت قريب.

وبذلك تجاوز معدل التضخم في يونيو توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز، والتي جاءت عند 3.1%، واستمر المعدل بذلك في تسجيل مستويات أعلى من النطاق السنوي المستهدف من الحكومة الإسرائيلية عند بين 1 و3%.

وتأتي بيانات التضخم الجديدة بعد نحو ثمانية أيام من قرار بنك إسرائيل تثبيت معدل الفائدة قصيرة الأجل عند 4.50%، وذلك بعد هبوط التضخم خلال شهر مايو رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الحرب بقطاع غزة.

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