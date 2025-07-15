مواصفات سيارات نيسان N7 الكهربائية

سيارات نيسانN7 الكهربائية، تسعى مصانع السيارات لتقديم كافة الابتكارات لتصنيع السيارات الكهربائية وتزويدها بانظمة الذكاء الاصطناعي، لأول مرة، وكانت مصانع نيسان ابرزهم في الابتكار من خلال سيارات Xpeng P7 التي حصلت على لقب أكثر سيارة مبيعًا في يونيو الماضي.

مواصفات تصميم سيارة نيسان N7 الكهربائية

ويصل سعر نيسان N7 الكهربائية السعر المغري 129,900 يوان صيني أي ما يعادل 17,800 دولار أمريكي تقريبًا، وتعتمد نيسان N7 على فلسفة V-Motion بواجهة مغلقة بالكامل، مع شريط إضاءة LED يمتد بعرض المقدمة، ومصابيح أمامية منقسمة تضم 710 وحدة LED قابلة للبرمجة، ومصابيح خلفية بـ 882 وحدة OLED لإضاءة ديناميكية قابلة للتخصيص، تصميم Fastback كوبيه بأبواب بدون إطار ومقابض مخفية، ما يمنح السيارة معامل سحب هوائي منخفض جدًا يبلغ 0.208 Cd.

حصلت نيسان N7 الكهربائية على العديد من التجهيزات الداخلية من شاشة وسطية ضخمة بقياس 15.6 بوصة بدقة 2.5K، مدعومة بمعالج Snapdragon 8295P، إضاءة محيطية بـ 256 لونًا، وشاحن لاسلكي بقوة 50 واط، ونظام صوتي بـ 14 مكبر صوت، مقاعد أمامية مزودة بـ 12 نقطة تدليك، ودعم للذاكرة، وخاصية الضغط الصفري بتقنية AI، فتحة سقف بانورامية ثابتة، وصندوق خلفي بسعة 504 لتر، نظام قيادة شبه ذاتية ProPILOT 2.0/2.1، مع مساعد ملاحة ذكي وتوجيه تلقائي.

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