الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل 21.9 مليار دولار عام 2023 - 2024

تحويلات المصرييين
تحويلات المصرييين بالخارج

استعرض تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات  الاقتصادية والسكانية،  والذى تتضمن   أبرز المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الان.

وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي: 

 بلغت رسوم المرور في قناة السويس 6632.4 مليون دولار لعام ( 2023/2024 ) مقابل 5369.1 مليون دولار لعام ( 2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 23.5%.
• بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 20148 لعام ( 2023/2024 ) مقابل 17544 لعام (2014/2015)  بنسبة زيادة قدرها 14.8 %.
• بلغت كمية الكهرباء المولدة 229.0 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 172.2 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 33.0 %.
• بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 147.0 جيجا.و.س عام  (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 21.5%.
• بلغت اجمالى الودائع 12103.4 مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام )2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 744.2 %.
• بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21,9 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 18.5 مليار دولار عام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 18.4 %.
• بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 4.2 مليار دولار عام )2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 997.6 %.
• بلغ الدعم 356.8 مليار جنيه لعام ( 2023/2024 ) مقابل 187.7 مليار جنيه لعام ( 2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 90.1%.
• بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 73.3 مليار جنيه لعام  )2013/2014  (بنسبة زيادة قدرها 65.8%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رسوم المرور في قناة السويس تحويلات المصـريين العاملين بالخارج

الأكثر قراءة

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

يحمل سيفًا ويهدد المارة في سيارة، شاب يثير الرعب بالطريق الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية