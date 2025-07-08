واتساب يضيف ميزة إنشاء خلفيات بواسطة "Meta AI"

بدأ تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، طرح ميزة جديدة لمستخدمي "iOS" تتيح لهم إنشاء خلفيات للمحادثات بمولدة بالمساعد الذكي "Meta AI".

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة الجديدة عبر قسم تخصيص الخلفية في إعدادات سمة الدردشة، حيث سيظهر خيار جديد لإنشاء خلفية باستخدام "Meta AI".

الذكاء الاصطناعي

ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى فتح حقل إدخال طلب حيث يمكن للمستخدمين وصف الصورة التي يريدونها، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

ويمكن للمستخدمين إدخال طلبات نصية بسيطة أو مبتكرة، مثل لاما على متن منطاد، وسيقوم "Meta AI" -المعتمد على الذكاء الاصطناعي- بعد ذلك بتفسير الوصف وإنشاء العديد من الخلفيات المتنوعة بناءً على الوصف.

وستُعرض هذه الخلفيات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي في واجهة قابلة للتمرير، ما يسمح للمستخدمين بمعاينتها بسهولة قبل الاختيار من بينها.

إعادة صياغة الوصف الأصلي

ويمكن للمستخدمين تصفح النتائج المتاحة والنقر على إحداها لمعرفة كيف ستبدو كخلفية دردشة، وإذا لم تتطابق أي من الصور مع توقعاتهم، فيمكنهم إما إعادة صياغة الوصف الأصلي أو مطالبة "Meta AI" بإنشاء مجموعة جديدة من الصور مباشرةً.

وبمجرد اختيار خلفية، لا يقتصر الأمر على تطبيقها بشكلها الأصلي كما هي فحسب، بل يُقدّم "Meta AI" أيضًا خيار تحسين، يسمح للمستخدمين بتطبيق تعديلات مُحدّدة على الصورة المُختارة.

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