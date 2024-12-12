تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تقرير أسعار المنتجين وانخفاض أسهم التكنولوجيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024؛ في وول ستريت.

أبرز تحركات مؤشرات الأسهم الأمريكية

ونستعرض أبرز تحركات مؤشرات الأسهم الأمريكية، في السطور:

تراجع S&P 500 وNasdaq المركب عن مستوياتهما القياسية الجديدة مع استيعاب المستثمرين قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأكثر سخونة من المتوقع لشهر نوفمبر الماضي.

انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.2%.

تراجع مؤشر Nasdaq بنحو 0.4%.

هبط مؤشر Dow Jones الصناعي 30 نقطة، أو 0.1%.

قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، حيث تراجعت إنفيديا Nvidia ما يقرب من 2%.

كما هبطت أسهم ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، وألفابت Alphabet، وأمازون Amazon قليلًا.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الذي يتتبع أسعار الجملة، بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم Dow Jones بزيادة 0.2% على أساس شهري.

الأسهم الأمريكية، فيتو

تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر

يأتي هذا التراجع في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي جاء متوافقًا مع تقديرات خبراء الاقتصاد ودفع المستثمرين إلى توقع خفض آخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

توقعات بخفض صناع السياسات في الفيدرالي أسعار الفائدة

ووفقًا لأداة CME FedWatch، تعكس بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا بنسبة 98% بأن يخفض صناع السياسات في الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في خفض أسعار الفائدة المتوقع بمقدار 25 نقطة

ومن جهته؛ قال رئيس ومدير الاستثمار في Bellwether Wealth، كلارك بيلين: بينما كان مؤشر أسعار المنتجين اليوم الخميس أقوى من المتوقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في خفض أسعار الفائدة المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، حيث تحركت نقاط بيانات التضخم الأخرى في الأسابيع والأشهر الأخيرة في الاتجاه الصحيح.

جلسة متابينة الأداء خلال تعاملات الأربعاء

يشار إلى أن السوق شهد جلسة متابينة الأداء خلال تعاملات الأربعاء، حيث تجاوز مؤشر Nasdaq مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة ووصل إلى أعلى مستوياته التاريخية والإغلاقية.

كما حقق مؤشر S&P 500 مكاسب.

ومع ذلك، تراجع مؤشر Dow Jones قليلًا، مواصلًا خسارته للجلسة الخامسة على التوالي.

وانخفض سهم شركة البرمجيات العملاقة أدوبي Adobe بأكثر من 12% خلال تعاملات الخميس بعد توقعات الشركة لعام 2025 التي جاءت أضعف من المتوقع.

تباين أداء المؤشرات عند افتتاح التعاملات

صعد مؤشر Dow Jones الصناعي 20.1 نقطة أو 0.05% إلى 44168.66 نقطة عند افتتاح الجلسة. وانخفض مؤشر S&P 500 بواقع 9.9 نقطة أو 0.16% إلى 6074.29 نقطة في بداية التعاملات. كما هبط مؤشر Nasdaq المركب 87.6 نقطة أو 0.44% إلى 19947.336 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.