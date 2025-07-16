الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية ببداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب اليوم جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الأكثر قراءة

مات حزنا بعد حلق شاربه، وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين في السويداء (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

وزير النقل يعلن استمرار غلق الإقليمي حتى الأول من أغسطس ويكشف السبب

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

الملك، تدهور الحالة الصحية لأعظم لاعبي كمال الأجسام عبر التاريخ بعد إصابته بعدوى مميتة (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية