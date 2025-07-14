الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط قائد دراجة نارية أنهى حياة أمين شرطة أعلى كوبري طرة

مصرع أمين شرطة صدمه
مصرع أمين شرطة صدمه سائق دراجة نارية اعلي كوبري طرة،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط قائد دراجة نارية صدم  أمين شرطة بوحدة النجدة بقسم شرطة حلوان، أعلى كوبري طرة، وتم نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة. 

حيث كان المجني عليه يفحص بلاغ تصادم أعلى كوبري طرة، فصدمته الدراجة، ولاذ صاحبها بالفرار، وجار تحديد هوية وضبط المتهم، من خلال فريق يعمل على جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث ومناقشة شهود العيان.

وكانت وحدة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم أعلى كوبري طره بحلوان، وانتقل أمين شرطة من وحدة النجدة لمحل البلاغ، وخلال فحصه الحادث جاءت دراجة نارية مسرعة وصدمته، مما أسفر عن مصرعه وفر قائدها مسرعا، وتم نقله  تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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بمديرية امن القاهرة كوبري طرة طرة

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