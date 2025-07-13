الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

إصابة شخص سقطت به سيارته بالرياح الناصري في الجيزة

انتشال سيارة سقطت
انتشال سيارة سقطت بالجيزة،فيتو

أصيب شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها بالرياح الناصري بمنشأة القناطر على طريق الحسينين ذات الكوم، تم نقله للمستشفى، كما تم انتشال السيارة من قبل الجهات المعنية بمحافظة الجيزة.

وكانت قوات أمن الجيزة قد تلقت إخطارا بالحادث من غرفة عمليات النجدة وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي على طريق الحسينين ذات الكوم اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انحراف الطارة وانقلاب السيارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بمنشأة القناطر قوات امن الجيزة عمليات النجدة

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