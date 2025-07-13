السيطرة على حريق شب بمحل كشري في كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل محل كشري بقرية كمبرة في دائرة مركز شرطة كرداسة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وفرض البحث الجنائي كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته وإخلاء الطريق من المارة.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد نشوب حريق داخل محل كشري بقرية كمبرة مركز كرداسة بالجيزة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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