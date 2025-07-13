إصابة شخص في تصادم ميكروباص بدراجة نارية أعلى كوبري 15 مايو

أصيب شخص في تصادم ميكروباص بموتوسيكل أعلى كوبري 15 مايو، وذلك أثناء سير المصاب مستقلًا موتوسيكل حيث فوجئ بسيارة ميكروباص تصطدم به ودفعته على الرصيف مما أدى لسقوطه على الأرض وإحداث إصابته.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم نقل المصاب للمستشفى عبر سيارة الإسعاف التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بينما جارٍ رفع حطام الحادث من قبل الخدمات المرورية التي انتقلت لموقع الحادث وتواصل العمل على تنظيم حركة المركبات وعمل تحويلات مروري بسبب الزحام الذي تسبب به الحادث.

ويستمع رجال المباحث لشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على سائق السيارة الميكروباص وجار اقتياده لديوان عام القسم.

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