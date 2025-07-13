الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخص في تصادم ميكروباص بدراجة نارية أعلى كوبري 15 مايو

إصابة شخص في حادث
إصابة شخص في حادث اعلي كوبري 15 مايو، فيتو

أصيب شخص في تصادم ميكروباص بموتوسيكل أعلى كوبري 15 مايو، وذلك أثناء سير المصاب مستقلًا موتوسيكل حيث فوجئ بسيارة ميكروباص تصطدم به ودفعته على الرصيف مما أدى لسقوطه على الأرض وإحداث إصابته.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم نقل المصاب للمستشفى عبر سيارة الإسعاف التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بينما جارٍ رفع حطام الحادث من قبل الخدمات المرورية التي انتقلت لموقع الحادث وتواصل العمل على تنظيم حركة المركبات وعمل تحويلات مروري بسبب الزحام الذي تسبب به الحادث.

ويستمع رجال المباحث لشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على سائق السيارة الميكروباص وجار اقتياده لديوان عام القسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوبرى 15 مايو قوات الأمن بالقاهره الخدمات المرورية

الأكثر قراءة

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مول سيراميكا

مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خلال ساعات

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظات مصر

وزير النقل يتلقى تقريرا عن حالة الطريق الإقليمي ويعلن موعد إعادة تشغيله

قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة

الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية

خدمات

المزيد

الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية

قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة

هل تضاف مادة التربية الدينية للمجموع وفق تعديل قانون التعليم الأخير؟

سعر جرام الذهب مساء اليوم السبت، عيار 18 يصل لهذا الرقم

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية