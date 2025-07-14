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مصرع شاب في حادث تصادم على طريق شبين القناطر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – الطبالين دائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – الطبالين ووجود متوفى.


انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم دراجة وسيارة ووفاة قائد الدراجة النارية ويدعى «شعبان ع م» 23 سنة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن جثة المتوفى والتحفظ على السيارة وقائدها والدراجة النارية.

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