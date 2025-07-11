مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم تروسيكل وسيارة سوزوكي، على طريق قرية العدوة - الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم على طريق قرية العودة - الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق قرية العدوة – الفيوم، بدائرة المركز، ووجود جثتين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين تصادم سيارة سوزوكي وتروسيكل، ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.