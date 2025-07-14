ضبط 3 سائقين متعاطين للمخدرات بينهم خليجي في حملات مرورية مفاجئة

أسفرت الحملات المرورية المفاجئة المنتشرة على الطرق، والتي رافقتها لجنة طبية متخصصة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من قائدي المركبات، عن ضبط 3 أشخاص تبين تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، من بينهم مواطن خليجي، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي الفوري عليهم وجاءت نتائج التحاليل إيجابية.

وقد تم تحرير محاضر بالوقائع، واقتياد المتهمين إلى ديوان عام المديرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل الجهات الأمنية توسيع نطاق الحملة لتشمل مختلف الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات، وذلك تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور، في إطار الجهود المكثفة للحد من حوادث الطرق الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

وشهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة إحدى الضبطيات اللافتة، حيث تم الكشف على سائق خليجي يقود مركبته تحت تأثير المواد المخدرة، خلال حملة مفاجئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ويجري حاليًا عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحالة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا للقيادة المتهورة الناتجة عن تعاطي المخدرات.

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