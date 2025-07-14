تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

تحقق الجهات المعنية بمديرية أمن الجيزة في البلاغ المقدم من المخرج عمر زهران، بـقسم شرطة الجيزة يفيد بتضرره من مستخدمي صفحات وقنوات على “فيسبوك ويوتيوب” تنتحل صفته وصوره وقيامهم بنشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لسمعته، مطالبا بسرعة كشف هوية الجناة وضبطهم.

ويواصل رجال البحث الجنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومباحث الإنترنت جهودهم في كشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات لتحديد هوية القائمين علي الصفحات والتأكد من صحة البلاغ وضبط الجناة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من “عمر زكريا زهران”، كبير مخرجي قطاع قنوات النيل، وتضرر من مستخدم الحساب المسمى “المخرج عمر زهران" ومستخدم حساب مسمى omar zahran 16 على فيسبوك، ومستخدم قناة تحمل اسم ”عمر زهران" على يوتيوب، لقيامهم بانتحال صفته ووضعهم صورته كصورة تعريفية للحسابات ونشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة سمعة.

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