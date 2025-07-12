أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ.. السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار بدون إحدى عرباته.. ولجنة لمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية بالجيزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على شواطئ " السلوم، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ", حيث تصل سرعة الرياح من 30:45 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.25 متر.

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً مع المهندس محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة، وذلك في إطار التنسيق لتفعيل قرار تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات السلامة والأمان بكافة المنشآت الحيوية والخدمية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة وذلك ضمن الاستعدادات الرامية إلى التأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والفنية والوقائية اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة.

في واحدة من غرائب وطرائف سكك حديد مصر،غادر قطار محطته من أسوان دون إحدى عربات تشكيلاته، ما خلق حالة من الغضب والاستياء الممزوجين بالفوضى. وأعاد للأذهان واقعة فقدان قطار بالصحراء، والعثور عليه بالصدفة في مرسى مطروح..

أصيب قائد قطار رقم 657 القادم من الإسكندرية، والمتجه إلى مرسى مطروح صبري أبو الحمد، بحروق في الوجه صباح اليوم، أثناء توقف القطار في محطة رأس الحكمة، على خط الإسكندرية مطروح، وذلك نتيجة تطاير الزيت من محرك الجرار أثناء محاولة تشغيله.

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء أول عملية توسيع للصمام الأورطي بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر شهرين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في الشأن التعليمي: إن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون مطمئنة هذا العام، مشيرًا إلى أن 97% من أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة العملية التعليمية والامتحانية.

هبوط أرضى التجنيد، يتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال شركة الصرف الصحى لإصلاح الهبوط الناتج عن بئر صرف صحى أسفل كوبرى التجنيد القادم من بن الحكم فى اتجاه المحكمة بحى مصر الجديدة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على شواطئ " السلوم، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ", حيث تصل سرعة الرياح من 30:45 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.25 متر.

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