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محافظات

التعامل مع هبوط أرضي جراء كسر خط مياه مجمع محاكم الإسماعيلية (فيديو وصور)

التعامل مع هبوط أرضى
التعامل مع هبوط أرضى جراء كسر خط مياه، فيتو

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية تعاملها مع الهبوط الأرضي الذي وقع بالشارع المتاخم لمجمع محاكم الإسماعيلية، جراء انفجار في ماسورة مياه الشرب بقطر 400 مليمتر.   

 

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إزالة آثار انهيار الحفرة

حيث تعمل الأجهزة على إزالة آثار الانهيار والذي نتج عنه حفرة كبيرة وعميقة بوسط الشارع، جراء ضغط المياه الناتج عن انفجار الماسورة. 

جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 

ومن جانبه، يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات كسر خط مياه شرب 400 مليمتر بمنطقة مجمع محاكم الإسماعيلية دائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 

تنسيق فورى بين مختلف الجهات

وتم التنسيق الفوري بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية، وتم إغلاق المحبس الرئيسي بالمنطقة من قبل مرفق المياه بهيئة قناة السويس حتى انتهاء أعمال إصلاح الكسر، وقامت اجهزة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين. 

جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 

الدفع بعدد من السيارات لسرعة إنهاء الموقف 

وأكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها بشكل فوري، حيث تم الدفع بعدد ٩ سيارات شفط مياه (٣ سيارات تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية – سيارة تابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية  - ٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة – ٣ سيارات تابعة للحماية المدنية)، وذلك لشفط كافة تراكمات المياه بالمنطقة المتضررة، على أن تستمر الأعمال حتى عودة الأمور لطبيعتها. 

جانب من الأعمال، فيتو 
جانب من الأعمال، فيتو 

محافظ الإسماعيلية يشيد بسرعة الاستجابة

وأشاد محافظ الإسماعيلية بسرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية وتعاملها الفوري مع الموقف الطارئ، مؤكدا استمرار كافة الأجهزة المعنية فى عملها لحين الانتهاء من إصلاح الكسر، وعودة كافة المرافق لعملها مرة أخرى.

 

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