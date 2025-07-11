الجمعة 11 يوليو 2025
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الانتهاء من إصلاح وتركيب المحول الجديد وإعادة تشغيل الكهرباء بشبرامنت

تشغيل محول كهرباء
تشغيل محول كهرباء مدينة شبرامنت بالجيزة، فيتو
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أكدت محافظة الجيزة، انتهاء جميع أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل للمنطقة المتضررة جراء حريق بكشك كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.

عودة تشغيل الكهرباء لمدينة شبرامنت بالجيزة

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من تركيب المحول الكهربائي الجديد، وتركيب كابلات الجهد المتوسط، ويجري استكمال تركيب كابلات الجهد المنخفض، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء والجهات المختصة، لضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار الانقطاع. 
 


وتؤكد محافظة الجيزة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بنجاح وتشغيل الخدمة مرة أخرى بكامل طاقتها في منطقة شبرامنت.

توفير التغذية الكهربائية للمواطنين

من جانبه، وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكر إلى فرق العمل الميداني وشركة الكهرباء على سرعة الاستجابة والتحرك الفوري لإعادة الخدمة في زمن قياسي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أية أعطال أو طوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.

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محافظة الجيزة الجيزة منطقة شبرامنت شبرامنت مدينة ابو النمرس أبو النمرس

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