نتيجة الثانوية العامة 2025، حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم؛ لمعرفة موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 من قبل وزارة التربية والتعليم.

وبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

كما بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الثانوي 2025، في البحث عن أحدث التفاصيل من وزارة التعليم حول اعتماد النتيجة وتفاصيل تصحيح المواد، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، توضيحًا مهمًّا وعاجلًا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 وموعد ظهورها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال متحدث وزارة التربية والتعليم: “أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد للنتيجة أو تتكلم عن مؤشرات نجاح، أي تفاصيل لن نبخل بإعلانها فورًا عشان نطمن ولادنا، تابعوا المصادر الرسمية فقط”.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد النتيجة، وذلك حتى تتمكن الكنترولات من المراجعة والتدقيق للنتيجة قبل إتاحتها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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