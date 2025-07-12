هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في الشأن التعليمي: إن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون مطمئنة هذا العام، مشيرًا إلى أن 97% من أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة العملية التعليمية والامتحانية.

لا "بعبع" بعد اليوم.. الإدارة الجيدة أنهت الرعب

وأكد فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن رعب الثانوية العامة التقليدي انتهى، بفضل الإدارة الجيدة للمنظومة التعليمية، مضيفًا أن "الطلاب أصبحوا يركزون على الامتحانات بعيدًا عن ظاهرة الغش"، ما أدى إلى بيئة امتحانية أكثر انضباطًا وعدالة.

نتيجة الثانوية العامة «واقعية» ولن تحمل مفاجآت صادمة

وأضاف فياض أن نتيجة هذا العام ستكون معبرة عن الواقع الحقيقي لمستوى الطلاب، ولن تشهد الارتفاعات المفاجئة أو الانخفاضات غير المنطقية التي ظهرت في بعض السنوات السابقة، متوقعًا أن يشعر أولياء الأمور بنوع من الرضا والإنصاف.

نظام "البكالوريا" الاختياري: مستقبل التعليم الجديد

وأشار إلى أن الأعوام المقبلة تشهد تطبيق نظام البكالوريا الجديد، الذي أقره البرلمان، كـ نظام تعليمي مواز للثانوية العامة، مؤكدًا أنه اختياري وليس إجباريًا.

وتوقع فياض أن تكون شهادة البكالوريا بديلًا فعليًا للثانوية العامة التقليدية في المستقبل، لما تحمله من مرونة وتطوير في المحتوى والتقييم.

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