السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته

في واحدة من غرائب وطرائف سكك حديد مصر،غادر قطار محطته من أسوان دون إحدى عربات تشكيلاته، ما خلق حالة من الغضب والاستياء الممزوجين بالفوضى. وأعاد للأذهان واقعة فقدان قطار بالصحراء، والعثور عليه بالصدفة في مرسى مطروح..

وفتحت الهيئة القومية للسكك الحديدية تحقيقا في واقعة تحرك قطار ركاب رقم 2011 (مكيف بعربات VIP) على خط «أسوان- القاهرة»، صباح اليوم بدون العربة الأخيرة



وسادت حالة من الغضب بين ركاب القطار عندما فوجئوا بعدم وجود أماكن محجوزة لهم في القطار، وذلك بعد مغادرة القطار المحطة دون العربة رقم 9، التي كان من المقرر إضافتها ضمن التشكيل الكامل للقطار.

وأفادت مصادر مطلعة في هيئة السكة الحديد أن هذا المشهد المرتبك، حدث نتيجة نسيان إضافة العربة رقم 9 إلى تشكيل القطار بمحطة أسوان، ما أدى إلى عدم وجود العربة المحجوزة بالكامل، من قبل الركاب، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المسافرين.

وقال عدد من الركاب: إن محصّل القطار أبلغهم أن العربة الخاصة بـ حجوزاتهم لم تُضف إلى القطار، وعقب وصول القطار إلى محطة الأقصر تم ضم عربة أخرى للقطار لاستكمال تركيب القطار، وتم نقل ركاب عربة رقم 9 لتكون رقم 11 في مؤخرة القطار.

ورغم إضافة العربة إلى القطار إلا أن عددا من الركاب عبر عن استيائهم، مؤكدين أن محاولة معالجة الخطأ، جاءت بطريقة ارتجالية خاصة في عملية توزيع الركاب، حيث تم نقل الركاب الذين استقلوا العربة رقم 11 (التي تحمل أمتعتهم) إلى العربة رقم 10، ثم نقل ركاب العربة رقم 10 إلى العربة البديلة التي تحمل رقم 9، ما أحدث حالة من الفوضى والارتباك داخل القطار، خاصة بين الركاب الذين حجزوا مقاعدهم إلكترونيًا أو في وقت مبكر.

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