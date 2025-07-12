السبت 12 يوليو 2025
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محافظ الجيزة يعلن رصف ورفع كفاءة متفرعات شارع فيصل بالطالبية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن إدراج عدد من الشوارع الحيوية بحي الطالبية ضمن خطة الرصف والتطوير ورفع الكفاءة وذلك لتسهيل حركة السير وتنقل المواطنين.

رصف وتطوير وتأهيل عدد من شوارع محافظة الجيزة 

وأكد النجار حرص المحافظة على استمرار أعمال الرصف وتحسين حالة الطرق بالشوارع والميادين بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة إلى جانب إعادة الوجه الحضاري لشوارع الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التبليط بالإنترلوك ورفع الكفاءة والرصف ستشمل متفرعات شارع فيصل داخل نطاق حي الطالبية والتي لم تشملها أعمال التطوير من قبل بالإضافة إلى شوارع محمد عبدالله والشباب بمنطقة الكوم الأخضر، وشارع منتصر المتفرع من شارع عبداللطيف عبدالفتاح وشارع أمير المؤمنين المتفرع من شارع العريش.

 رصف وتبليط ورفع كفاءة أكثر من أربعين شارعًا بنطاق حي الطالبية

ولفت إلى أن هذه الشوارع تُعد محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الضغط عن شوارع فيصل والهرم وترسا.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة انتهت خلال العام المالي الماضي من رصف وتبليط ورفع كفاءة أكثر من أربعين شارعًا بنطاق حي الطالبية، مما أسهم في إحداث طفرة نوعية في جودة الطرق والمحاور الداخلية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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