عمرو رشيد يتفقد مشروع إنشاء مخازن لوجستية لهيئة الإسعاف بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولة تفقدية موسعة شملت فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظتي القاهرة والشرقية، حيث استهل الدكتور عمرو رشيد جولته بتفقد مقر إسعاف القاهرة "محطة الإسعاف"، حيث التقى بمجموعة من الأطقم الإسعافية التي شاركت في ملحمة إنقاذ مصابي حريق سنترال رمسيس المؤسف، والذي نجح خلاله رجال الإسعاف في إسعاف وإنقاذ أكثر من ٨٠ مصابًا؛ بعضهم تم إسعافه بموقع الحادث، والبعض جرى نقله للمستشفيات المجاورة لموقع الحادث.

اندفاع عشرات المركبات الإسعافية صوب مكان الحريق في غضون دقائق معدودة

وأعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بما قدمه رجال الإسعاف ذلك اليوم، والذي تم مجابهته وفق ثلاثة محاور؛ الأولى جاءت باندفاع عشرات المركبات الإسعافية صوب مكان الحريق في غضون دقائق معدودة، والثانية جاءت مع تفاقم النيران وتضرر خطنا الساخن 123 بشكل كبير، حيث تم نشر وتعميم أرقام بديلة لكل محافظات الجمهورية لاستمرار تلقي الاستغاثات الطارئة، والثالثة جاءت بتحويل أكثر من 2000 مركبة إسعافية إلى وحدات رصد متنقلة لتلقي الاستغاثات على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد في حديثه مع الأطقم الإسعافية بعض الكواليس التي تزامنت مع ذلك الحادث المؤسف، حيث سارع العشرات من رجال الإسعاف إلى قطع راحتهم الأسبوعية لمساندة زملائهم في ذلك الظرف الدقيق، كما نشر العديد من رجال الإسعاف بشكل تطوعي أرقام هواتفهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة المواطنين في طلب الإسعاف.

وفي سياق جولته، استمع الدكتور عمرو رشيد لآراء ومقترحات عدد من الأطقم الإسعافية، والتي جاء على رأسها تحسين بيئة العمل وهيكل الأجور لأبناء المنظومة الإسعافية.

وقد أكد الدكتور عمرو رشيد في ذلك الشق أن كافة تلك المقترحات هي مقترحات مشروعة، وقد شهد العام الماضي زيادة في هيكل الأجور لبعض البنود، وما زال العمل جاريًا على بنود أخرى بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، مؤكدًا أن تفهم الدولة وتجاوبها مع تلك الطلبات يأتي نتاجًا لما يقدمه رجال الإسعاف في ميدان العمل يوميًا.

كما تضمنت جولة الدكتور عمرو رشيد تفقد مقر فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية، والذي تم تطويره مؤخرًا، والذي يضم غرف قيادة وتحكم حديثة، حيث وجه الدكتور عمرو رشيد برفع كفاءة نظام تلقي وتسجيل البلاغات (CAD) لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن.

كما تفقد الدكتور عمرو رشيد مشروع إنشاء مخازن لوجستية على مساحة 1000 متر مربع لهيئة الإسعاف بمدينة العاشر من رمضان، والتي تستهدف الحفاظ على أصول ومقدرات هيئة الإسعاف المصرية عبر تسجيل وتيسير عمليات الإمداد والتموين من المخازن لكافة قطاعات هيئة الإسعاف، بما فيها المخزونات الطبية والمستلزمات الإسعافية، وتعويض أي نواقص من المستلزمات لضمان عدم تأثر الخدمات الإسعافية وانتظام مهامها بشكل طبيعي.

وشهد ختام الزيارة تفقد مرحلة صب الأساسات لنقطة الإسعاف الملاصقة لمشروع المخازن اللوجيستية والتي سيتم إنشاؤها لتتسع لأربع مركبات إسعافية والتي تستهدف زيادة التغطية الإسعافية لمدينة العاشر من رمضان.

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