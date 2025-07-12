بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة



أصيب قائد قطار رقم 657 القادم من الإسكندرية، والمتجه إلى مرسى مطروح صبري أبو الحمد، بحروق في الوجه صباح اليوم، أثناء توقف القطار في محطة رأس الحكمة، على خط الإسكندرية مطروح ، وذلك نتيجة تطاير الزيت من محرك الجرار أثناء محاولة تشغيله.

وأفاد مصدر بهيئة السكة الحديد، أن قائد القطار كان يقوم بإدارة الجرار بعد توقفه على الرصيف، وأثناء التشغيل حدث تسرب مفاجئ للزيت الساخن، ما أدى إلى إصابته بحروق في الوجه.

وأكد المصدر أن فرق الإسعاف وصلت إلى الموقع على الفور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج داخل قسم الحروق، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن.

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