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محافظة القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

هبوط أسفل كوبرى التجنيد،
هبوط أسفل كوبرى التجنيد، فيتو

هبوط أرضى التجنيد، يتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال شركة الصرف الصحى لإصلاح الهبوط الناتج عن بئر صرف صحى أسفل كوبرى التجنيد القادم من بن الحكم فى اتجاه المحكمة بحى مصر الجديدة.

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وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية حول الهبوط دون إعاقة للحركة المرورية مع تواجد الأجهزة المعنية بالمكان.
أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الهبوط الأرضى  بمنطقة التجنيد فى الطريق المؤدى إلى المحكمة بسبب خطوط الصرف الصحى.


هبوط أرضى بمنطقة التجنيد

 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن أجهزة المحافظة تتواجد الآن بموقع الهبوط وتم فرض كردون أمنى بمحيط الهبوط بمعرفة رجال المرور

وأشار المصدر إلى أنه تم ابلاغ رجال الصرف الصحى من اجل معاينة الهبوط وخطوط الصرف بالمنطقة.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أجرى جولة تفقدية بمحيط سنترال رمسيس حيث تواصل شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذها لتوجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وكان قد نشب حريق أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس،  وتمكنت  قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من اطفاءه على الفور.

 

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