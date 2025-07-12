السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

الصحة: نجاح أول عملية توسيع للصمام الأورطي بالبالون لرضيعة بمستشفى أطفال مصر

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء أول عملية توسيع للصمام الأورطي بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر شهرين.

ضيق شديد بالصمام الأورطي

 

أكدت وزارة الصحة أنه كانت الطفلة، والتي تبلغ من العمر شهرين، وتزن 3.600 كجم، تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مما تسبب لها في نهجان شديد عند الرضاعة أثر على نموها الطبيعي.

أوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة، ثم تم نقل الحالة إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.
 

أوضحت وزارة الصحة أنه تتمتع الطفلة الآن بحالة صحية مستقرة، وتستعد للخروج والمتابعة الدورية في العيادات الخارجية.
 

 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى الزيتون التخصصي في إنقاذ 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري.

وقالت وزارة الصحة إنه استقبلت طوارئ المستشفى 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري، وتشكلت في الحال خلية عمل، وتم استدعاء trauma team في الحال.

أوضحت الوزارة أن الإصابات تضمنت:


1. رجل 62 عامًا يعاني من تجمع دموي إثر طلق ناري بالصدر، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وتركيب أنبوبة صدرية ونقله إلى الرعاية المركزة.


2. رجل يبلغ من العمر 55 عامًا يعاني من طلق ناري بالكتف الأيمن، حيث تم التعامل معه فورًا وعمل الإسعافات الأولية وخياطة الجروح وهو في حالة مستقرة الآن.


3. شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يعاني من طلق ناري بالجانب الأيمن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات معه وعمل الإسعافات الأولية، وهو في حالة مستقرة الآن.


4.سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا تعاني من نزيف حاد ناتج عن طلق ناري في البطن، حيث تم التعامل مع الحالة من فحوصات وأشعة ونقل الدم وبلازما في الطوارئ، ثم نقلها فورًا إلى قســـم العمليات، وعمل استكشاف بالبطن الذي أسفر عن استئصال جزء من الأمعاء، واستئصال قناة فالوب اليمني وخروجها إلى الرعاية المركزة، وجميع علاماتها الحيوية مستقرة حاليًا.

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