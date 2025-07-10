الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا،  ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

تحسن نسبي في درجات الحرارة

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد تحذر المصطافين من اضطراب حالة البحر على هذه السواحل

إحداهما بدأت منذ قليل، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تعكر حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

درجات الحرارة في مصر غدا الخميس

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير للمصطافين بهذه الشواطئ

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية