السبت 12 يوليو 2025
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محافظ الجيزة يشكل لجنة لمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية والخدمية

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً مع المهندس محمد الفحام  نقيب مهندسي الجيزة، وذلك في إطار التنسيق لتفعيل قرار تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات السلامة والأمان بكافة المنشآت الحيوية والخدمية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة وذلك ضمن الاستعدادات الرامية إلى التأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والفنية والوقائية اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة.

 

مراجعة إجراءات السلامة والأمان بالمنشآت الحيوية والخدمية بالجيزة 

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية السكرتير العام المساعد ومعاون المحافظ ورئيس الحي أو المركز أو المدينة المختص، وإدارة الحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور الجيزة، ومديرية الصحة والسكان، ومديرية القوى العاملة، والإدارة العامة للأمن بديوان عام المحافظة، ونقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، وممثلي السلامة والصحة المهنية.

مراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت 

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تختص بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية لكل منشأة، ورصد مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

كما تتولى اللجنة تنفيذ برامج تدريبية عملية على خطط الإخلاء والطوارئ، بهدف تأهيل العاملين لإدارة الأزمات ووضع سيناريوهات فعالة للتعامل مع الحوادث.

وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة الأمان داخل المنشآت الخدمية، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمترددين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها خلال أعمال اللجنة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة المهندس محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة مديرية الصحة والسكان

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