السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 صور ترصد وصول السيسي إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

مواد متعلقة

السيسي يصل غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية.. الرئيس يشارك في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.. ويبحث مع القادة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وسبل تعزيز الاستقرار

إنجازات الرئاسة المصرية أبرزها، كل ما تريد معرفته عن نيباد وأهدافها

5 ملفات رئيسية تتصدر اجتماع القمة لمنتصف العام الإفريقي بمشاركة السيسي

السيسي يبحث مع قادة أفريقيا تحديات القارة السمراء وسبل تعزيز الاستقرار

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في غينيا الاستوائية

السيسي يتوجه اليوم إلى غينيا للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

غدا، انطلاق أعمال الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي في غينيا الاستوائية بمشاركة مصر

الأكثر قراءة

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في مرسى مطروح (صور)

هل يتم نقل سنترال رمسيس بعد الحريق إلى العاصمة الإدارية؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

«تنظيم الاتصالات»: 3% متأثرون بانقطاع الإنترنت المنزلي بعد حريق سنترال رمسيس

4 صور ترصد وصول السيسي إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

بسبب بتروجت، الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هذا اللاعب

بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

ما حكم العمرة في شهر صفر وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية