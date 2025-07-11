مباحث الجيزة تواصل جهودها لكشف غموض العثور على جثة يمني متحللة

تواصل مباحث أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة لأحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية داخل مسكنه في حالة تحلل، بمنطقة الطوابق التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث ومناقشة شهود العيان والمترددين علي المجني عليه، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار الواقع به الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، وتم نقله للمستشفي العام وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

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