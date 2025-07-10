التحفظ على كاميرات مراقبة بفيلا في التجمع لكشف غموض العثور على جثة أجنبية بداخلها

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل فيلا بالتجمع الخامس عثر بداخلها على جثة لسيدة أجنبية لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الجاني وضبطته.

وعثرت أجهزة مباحث القاهرة على جثة لسيدة تحمل جنسية أجنبية داخل فيلا بالحي الرابع بمنطقة التجمع الخامس، في ظروف غامضة.

وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابسات العثور على من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوجود جثة لسيدة داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس، فانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور عليها، وجرى نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.





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