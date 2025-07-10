الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على كاميرات مراقبة بفيلا في التجمع لكشف غموض العثور على جثة أجنبية بداخلها

العثور على جثة اجنبية
العثور على جثة اجنبية بالتجمع والأمن يفحص، فيتو

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل فيلا بالتجمع الخامس عثر بداخلها على جثة لسيدة أجنبية  لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الجاني وضبطته.

وعثرت أجهزة مباحث القاهرة على جثة لسيدة تحمل جنسية أجنبية داخل فيلا بالحي الرابع بمنطقة التجمع الخامس، في ظروف غامضة.

وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابسات العثور على من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوجود جثة لسيدة داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس، فانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور عليها، وجرى نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب

تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبدرشين

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

أصيب أثناء إطفاء حريق سنترال رمسيس، تفاصيل حالة نائب رئيس حي الأزبكية

تحويل مروري على الطريق الأوسطي بعد انقلاب سيارة محملة بزلط بالأوتوستراد

إجراءات وأوراق دعوى الطلاق للضرر وخطوات الاستئناف على الحكم

ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس إلى 33 شخصا (صور)

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب

تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبدرشين

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

أصيب أثناء إطفاء حريق سنترال رمسيس، تفاصيل حالة نائب رئيس حي الأزبكية

تحويل مروري على الطريق الأوسطي بعد انقلاب سيارة محملة بزلط بالأوتوستراد

إجراءات وأوراق دعوى الطلاق للضرر وخطوات الاستئناف على الحكم

ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس إلى 33 شخصا (صور)


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي أجهزة مباحث القاهرة قوات الأمن

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 35، حرب يكتشف خيانة زوجته

نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من قصص القرآن الكريم.. تفاصيل نجاة سيدنا إبراهيم، "يا نار كوني بردا وسلاما"

المزيد
الجريدة الرسمية