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حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل سيدة على يد طليقها بدهشور

تفاصيل جديدة في مقتل
تفاصيل جديدة في مقتل سيدة علي سد طليقها باكتوبر، فيتو

كشفت تحريات رجال المباحث العامة بـ مديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد طليقها، بطلق ناري، في الممشى السياحي بمنطقة دهشور التابعة لقسم شرطة أكتوبر أول.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها كانت تسير برفقة زوجها العرفي – صاحب معرض سيارات – وقت وقوع الجريمة، حيث كانا يتجولان على ممشى "سيتي بارك" السياحي، عندما ترصد لهما المتهم، وأطلق أعيرة نارية باتجاهها، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها كانت قد رفعت دعوى خلع ضد المتهم بعدما رفض تطليقها، إثر علمها بزواجه من أخرى دون علمها، وحصلت بالفعل على حكم من المحكمة بتطليقها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم شعر بالغضب الشديد بعد صدور حكم الخلع، واعتبره إهانة له، ما دفعه لمراقبة طليقته، حتى شاهدها تسير برفقة زوجها العرفي مساء الجريمة، فاستل سلاحه وأطلق عليها الرصاص.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بورود بلاغ بإطلاق نار داخل الممشى السياحي بطريق وصلة دهشور.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثمان السيدة مصابة بعدة طلقات نارية، وتم التحفظ على السلاح المستخدم.

من جانبها، انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، برفقة خبراء الأدلة الجنائية، وتم مناظرة الجثمان، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لتفريغها.

كما أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان عدد الطلقات، ونوع السلاح المستخدم، وتحديد مسافة الإطلاق.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، فيما تم القبض على المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة.

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أمن الجيزة الممشى السياحي دعوى خلع

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