الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

التحريات: ماس كهربائي وراء اشتعال سيارة تابعة لمجلس الوزراء في الجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شب داخل سيارة بالبحر الأعظم، فيتو

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة، أن ماسًا كهربائيًا كان السبب وراء اندلاع حريق مفاجئ في سيارة حكومية تابعة لمجلس الوزراء، وذلك أثناء سيرها بالطريق الرئيسي بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن السيارة كانت يستقلها مساعد أمين عام بـ مجلس الوزراء وسائقه، قبل أن يفاجأ بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وانبعاث دخان كثيف من داخل المركبة.

وبحسب روايات شهود العيان، فقد تمكنا من مغادرة السيارة والهروب منها بسرعة، قبل لحظات من انفجارها واندلاع النيران بها بالكامل.

تدخل فوري من قوات الحماية المدنية

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث على الفور، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى السيارات والمارة في الطريق.

كما دفعت إدارة المرور بخدماتها إلى موقع الحادث، حيث تم سحب السيارة المحترقة وتسيير الحركة المرورية التي تأثرت نسبيًا نتيجة الحادث.

تحقيقات وتحريات موسعة

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بمديرية امن الجيزة لمجلس للوزارة قسم شرطة الجيزة

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