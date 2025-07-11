الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

تصادم سيارة برصيف التسعين في التجمع الخامس ووقوع مصاب

تصادم سيارة برصيف
تصادم سيارة برصيف التسعين ووقوع مصاب، فيتو

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف وعمود إنارة بشارع التسعين في التجمع الخامس.

وانتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة  لموقع الحادث وقامت بنقل قائد السيارة الذي تبين إصابته.

تلقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وتم الدفع بالخدمات المرورية التي تقوم برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات وسحب السيارة بأوناش المرور.

وجار استكمال عمليات الفحص لبيان أسباب الحادث والوقوف على ملابساته.

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بشارع التسعين بمديرية امن القاهرة عمليات النجدة

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