حريق ببرج سكني بشارع النبراوي في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب، داخل برج سكني بشارع النبراوي الجديد بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقت قوات الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث فتم الدفع بقوات المطافئ التي نجحت في السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا من وجود مصابين.

وأشارت التحريات الأولية أن السبب حدوث ماس كهربائي بشقة بالطابق الأول نتج عنها امتداد الحريق لطوابق الأخرى بدون إصابات وتم على الفور إخلاء السكان من العقار من خلال رجال الأمن.

ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم في جمع المعلومات والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كما يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

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