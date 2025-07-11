تفاصيل دهس طفل لشاب في حادث تصادم مروع بمدينة نصر

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة الطفل عن قيام محمد.ع طفل 14 عاما بدهس محمد عبد الفتاح أثناء قيادته موتوسيكل، مما أسفر عن مصرعه وذلك بأن اقتصاد سيارة خاله بدون رخصة قيادة عكس الاتجاه بدون أن يحترز لتعليمات المرور.

اعترافات المتهم بدهس المجني عليه

واعترف المتهم بأن أخذ سيارة خاله للتجول بها وأن ما حدث للمجني عليه لم يكن يقصده.

وبسؤال شقيق المجني عليه والشهود تبين أن المجني عليه فارق الحياه بالمستشفي بعد اصطدامه بسيارة المجنى عليه.

وشهدت منطقة مدينة نصر أمام كمبوند جاردينيا تابع قسم مدينة نصر ثالث حادث تصام مروع بسبب قيادة طفل ١٤ عاما سيارة خاله بصحبة أصدقائه عكس اتجاه الطريق الأمر الذي تسبب في اصطدامه بدراجة بخارية كان يستقلها المواطن محمد عبد الفتاح عبد العزيز مدكور وصديقه.

وأسفر الحادث عن وفاته في الحال ونقل صديقه إلى المستشفى، وتحرر محضر عن الحادث رقم 2793 لسنة 2025.

وتباشر نيابة الطفل بمحكمة الأميرية التحقيقات مع الطفل مرتكب الحادث بإعتباره حدث وطفل دون السن ولا زال الطفل محبوسا رهن التحقيقات وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وطالب أهل الضحية بمسائلة والد الطفل وخاله الذي سمح لطفل بقيادة سيارته دون رخصة قيادة وتعريض أرواح المواطنين للخطر وقتل المجني عليه محمد عبد الفتاح عبد العزيز مدكور بسبب السير عكس الاتجاه.

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